Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9486 (El Humo).
|1°
|9486
|11°
|5895
|2°
|9541
|12°
|9386
|3°
|6357
|13°
|1397
|4°
|5514
|14°
|4542
|5°
|8179
|15°
|9114
|6°
|3563
|16°
|9725
|7°
|0794
|17°
|6463
|8°
|0673
|18°
|1205
|9°
|3545
|19°
|6262
|10°
|7719
|20°
|9322
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.
Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos de la realidad que no se pueden ver claramente, lo que puede reflejar preocupaciones o situaciones que están fuera de control.
Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir viejas heridas o pensamientos negativos, permitiendo que el soñador se sienta más ligero y libre para avanzar hacia nuevas oportunidades.
