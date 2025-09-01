Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre

Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este lunes 1.

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9486 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre

 9486 11° 5895 
 2°9541 12° 9386 
 3°6357 13° 1397 
 4°5514 14° 4542 
 5°8179 15° 9114 
 6°3563  16° 9725 
 7°0794 17° 6463 
 8°0673 18° 1205 
 9°3545  19° 6262 
 10°7719 20° 9322 

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos de la realidad que no se pueden ver claramente, lo que puede reflejar preocupaciones o situaciones que están fuera de control.

Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir viejas heridas o pensamientos negativos, permitiendo que el soñador se sienta más ligero y libre para avanzar hacia nuevas oportunidades.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá