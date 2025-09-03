Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 7874 (Gente Negra).

1° 7874 11° 1215 2° 9432 12° 5789 3° 8659 13° 7072 4° 3119 14° 5314 5° 0807 15° 5336 6° 2882 16° 5323 7° 3449 17° 5605 8° 2446 18° 5394 9° 5089 19° 4062 10° 0778 20° 9372

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.