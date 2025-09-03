Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del miércoles 3 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este miércoles y verificá si tu jugada fue premiada.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 7874 (Gente Negra).

 1°7874 11°1215 
 9432  12°5789
 3°8659  13°7072 
 3119  14°5314 
 0807  15°5336 
 6°2882  16°5323
 3449  17°5605 
 2446  18°5394 
 5089  19°4062 
 10°0778 20°9372 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá