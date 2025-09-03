Lotería
Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del miércoles 3 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este miércoles y verificá si tu jugada fue premiada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 7874 (Gente Negra).
|1°
|7874
|11°
|1215
|2°
|9432
|12°
|5789
|3°
|8659
|13°
|7072
|4°
|3119
|14°
|5314
|5°
|0807
|15°
|5336
|6°
|2882
|16°
|5323
|7°
|3449
|17°
|5605
|8°
|2446
|18°
|5394
|9°
|5089
|19°
|4062
|10°
|0778
|20°
|9372
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?
La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.
