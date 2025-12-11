En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8923 (Cocinero).

 1°8923 11°2207 
 5779  12°4322
 3°9454  13°3336 
 0526  14°2794 
 1354  15°7951 
 6°8936  16°9200
 7393  17°3290 
 5316  18°4660 
 3488  19°7467 
 10°9493 20°2002 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.