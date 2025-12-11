Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8923 (Cocinero).

1° 8923 11° 2207 2° 5779 12° 4322 3° 9454 13° 3336 4° 0526 14° 2794 5° 1354 15° 7951 6° 8936 16° 9200 7° 7393 17° 3290 8° 5316 18° 4660 9° 3488 19° 7467 10° 9493 20° 2002

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.