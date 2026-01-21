En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1675 (El Payaso).

 1°1675 11°4660 
 0272  12°0282
 3°5765  13°2322 
 2309  14°9719 
 6955  15°4405 
 6°3778  16°8279
 1625  17°4704 
 2323  18°9472 
 9335  19°3773 
 10°3671 20°3215 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

