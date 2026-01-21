En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1675 (El Payaso).
|1°
|1675
|11°
|4660
|2°
|0272
|12°
|0282
|3°
|5765
|13°
|2322
|4°
|2309
|14°
|9719
|5°
|6955
|15°
|4405
|6°
|3778
|16°
|8279
|7°
|1625
|17°
|4704
|8°
|2323
|18°
|9472
|9°
|9335
|19°
|3773
|10°
|3671
|20°
|3215
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.