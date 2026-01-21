Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1675 (El Payaso).

1° 1675 11° 4660 2° 0272 12° 0282 3° 5765 13° 2322 4° 2309 14° 9719 5° 6955 15° 4405 6° 3778 16° 8279 7° 1625 17° 4704 8° 2323 18° 9472 9° 9335 19° 3773 10° 3671 20° 3215

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.