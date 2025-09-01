Lotería
Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del lunes 1 de septiembre
Conocé los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.
En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6670 (Muerto que sueña).
|1°
|6670
|11°
|3426
|2°
|0983
|12°
|0999
|3°
|8185
|13°
|2019
|4°
|8720
|14°
|3185
|5°
|7427
|15°
|1687
|6°
|4487
|16°
|1378
|7°
|9731
|17°
|8963
|8°
|9750
|18°
|8379
|9°
|1975
|19°
|0370
|10°
|2028
|20°
|0114
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.
Las más leídas de Información General
1
2
Ciencia
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
3
4
Trámites
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
5
Members
1
2
Tips imperdibles
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
3
Subasta
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
4
Destacadas de hoy
Noticias de tu interés
MercadosA cuánto está el dólar blue hoy lunes 1 de septiembre.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios