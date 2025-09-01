Edición: Argentina
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del lunes 1 de septiembre

Conocé los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6670 (Muerto que sueña).

 1°6670 11°3426 
 0983  12°0999
 3°8185  13°2019 
 8720  14°3185 
 7427  15°1687 
 6°4487  16°1378
 9731  17°8963 
 9750  18°8379 
 1975  19°0370 
 10°2028 20°0114 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

