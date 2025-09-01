Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6670 (Muerto que sueña).

1° 6670 11° 3426 2° 0983 12° 0999 3° 8185 13° 2019 4° 8720 14° 3185 5° 7427 15° 1687 6° 4487 16° 1378 7° 9731 17° 8963 8° 9750 18° 8379 9° 1975 19° 0370 10° 2028 20° 0114

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.