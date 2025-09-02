Lotería
Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del martes 2 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este martes y verificá si tu jugada fue premiada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6280 (La Bocha).
|1°
|6280
|11°
|1450
|2°
|5275
|12°
|5521
|3°
|6786
|13°
|4986
|4°
|2133
|14°
|5607
|5°
|2124
|15°
|5750
|6°
|2447
|16°
|2757
|7°
|1334
|17°
|5197
|8°
|0803
|18°
|6694
|9°
|7473
|19°
|0009
|10°
|8597
|20°
|3384
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
Compartí tus comentarios