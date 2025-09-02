Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6280 (La Bocha).

1° 6280 11° 1450 2° 5275 12° 5521 3° 6786 13° 4986 4° 2133 14° 5607 5° 2124 15° 5750 6° 2447 16° 2757 7° 1334 17° 5197 8° 0803 18° 6694 9° 7473 19° 0009 10° 8597 20° 3384

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.