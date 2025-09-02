Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del martes 2 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este martes y verificá si tu jugada fue premiada.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6280 (La Bocha).

 1°6280 11°1450 
 5275  12°5521
 3°6786  13°4986 
 2133  14°5607 
 2124  15°5750 
 6°2447  16°2757
 1334  17°5197 
 0803  18°6694 
 7473  19°0009 
 10°8597 20°3384 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá