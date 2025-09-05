Edición: Argentina
Información General
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del viernes 5 de septiembre

¿Jugaste a la quiniela? Estos son los resultados del último sorteo en Tucumán.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 9964 (Llanto).

 1°9964 11°9155 
 8897  12°7778
 3°1944  13°4985 
 6170  14°9455 
 9914  15°0891 
 6°6867  16°6046
 6671  17°1246 
 0483  18°2659 
 6106  19°4979 
 10°4583 20°6161 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

