Quiniela de Tucumán en la Matutina: estos son los resultados del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 9964 (Llanto).

1° 9964 11° 9155 2° 8897 12° 7778 3° 1944 13° 4985 4° 6170 14° 9455 5° 9914 15° 0891 6° 6867 16° 6046 7° 6671 17° 1246 8° 0483 18° 2659 9° 6106 19° 4979 10° 4583 20° 6161

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.