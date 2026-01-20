Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5930 (Santa Rosa).

1° 5930 11° 6845 2° 7486 12° 5323 3° 3694 13° 5085 4° 0462 14° 5116 5° 1643 15° 5593 6° 5467 16° 6762 7° 3253 17° 9523 8° 7360 18° 1542 9° 9942 19° 3110 10° 6882 20° 0648

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.