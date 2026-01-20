En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5930 (Santa Rosa).

 1°5930 11°6845 
 7486  12°5323
 3°3694  13°5085 
 0462  14°5116 
 1643  15°5593 
 6°5467  16°6762
 3253  17°9523 
 7360  18°1542 
 9942  19°3110 
 10°6882 20°0648 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

