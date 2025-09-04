Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del miércoles 3 de septiembre

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0586 (El Humo).

1° 0586 11° 3611 2° 2718 12° 1704 3° 1547 13° 5917 4° 3365 14° 5380 5° 0910 15° 2271 6° 5649 16° 3021 7° 4268 17° 4612 8° 7811 18° 3048 9° 6866 19° 2888 10° 2769 20° 8290

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.

Además, el humo puede indicar la necesidad de soltar situaciones o relaciones que ya no son beneficiosas. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a dejar atrás lo que no sirve y a buscar una mayor claridad y libertad emocional.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: