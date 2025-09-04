Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del miércoles 3 de septiembre
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este miércoles.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0586 (El Humo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 3 de septiembre
|1°
|0586
|11°
|3611
|2°
|2718
|12°
|1704
|3°
|1547
|13°
|5917
|4°
|3365
|14°
|5380
|5°
|0910
|15°
|2271
|6°
|5649
|16°
|3021
|7°
|4268
|17°
|4612
|8°
|7811
|18°
|3048
|9°
|6866
|19°
|2888
|10°
|2769
|20°
|8290
¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.
Además, el humo puede indicar la necesidad de soltar situaciones o relaciones que ya no son beneficiosas. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a dejar atrás lo que no sirve y a buscar una mayor claridad y libertad emocional.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.
