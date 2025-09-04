Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del miércoles 3 de septiembre

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este miércoles.

En esta noticia

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0586 (El Humo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 3 de septiembre

 1°0586 11°3611 
 2718  12°1704
 3°1547  13°5917 
 3365  14°5380 
 0910  15°2271 
 6°5649  16°3021
 4268  17°4612 
 7811  18°3048 
 6866  19°2888 
 10°2769  20°8290 

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.

Además, el humo puede indicar la necesidad de soltar situaciones o relaciones que ya no son beneficiosas. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a dejar atrás lo que no sirve y a buscar una mayor claridad y libertad emocional.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:

  • Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
  • Progresivo incremento del dinero destinado al juego
  • Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
  • Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
  • Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
  • Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
  • Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.
Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá