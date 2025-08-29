Quiniela de Montevideo: los resultados de la Matutina: del viernes 29 de agosto

Este viernes, 29 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5858 (Ahogado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 29 de agosto

1° 5858 11° 8319 2° 1573 12° 6546 3° 6214 13° 0256 4° 5371 14° 3920 5° 2757 15° 3810 6° 0422 16° 0307 7° 1191 17° 9648 8° 4359 18° 8895 9° 4253 19° 4481 10° 3770 20° 7424

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o apoyo.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: