Quiniela de Montevideo: los resultados de la Matutina: del viernes 29 de agosto

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este viernes.

En esta noticia

Este viernes, 29 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5858 (Ahogado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 29 de agosto

 1°5858 11°8319 
 1573  12°6546
 3°6214  13°0256 
 5371  14°3920 
 2757  15°3810 
 6°0422  16°0307
 1191  17°9648 
 4359  18°8895 
 4253  19°4481 
 10°3770  20°7424 

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o apoyo.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:

  • Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
  • Progresivo incremento del dinero destinado al juego
  • Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
  • Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
  • Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
  • Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
  • Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.
