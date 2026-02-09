Este lunes, 9 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6746 (Tomates). Hallazgo del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres Orgullo latinoamericano: escogieron a la mejor playa del mundo en 2026 y pertenece a este país sudamericano Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de cultivar relaciones saludables. Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está disfrutando de los frutos de su trabajo y esfuerzo en proyectos personales o profesionales. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.