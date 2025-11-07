- Entre martes y viernes de la semana que viene,el Tesoro de Estados Unidos publicará el balance del Fondo de Estabilización (ESF) con las posiciones al 31 de octubreen moneda extranjera y las ganancias o pérdidas de cualquier operación realizada durante el mes. ¿Qué hizo Estados Unidos con los pesos argentinos?
- El resultado electoral de las legislativas y el acuerdo con la Reserva de los Estados Unidos le pusieron paños fríos a la cotización del dólar, que se mantiene cercana a los $ 1500. Con la divisa estadounidense en calma y las tasas en caída, muchos se preguntan cuánto va a durar la paz cambiaria que celebran en el Gobierno. Un informe de LatinFocus, que reúne las proyecciones de más de 40 consultoras y al que tuvo acceso El Cronista, analizó el panorama y proyectó qué puede ocurrir en 2026 con el precio de la moneda.
- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) Número 7 iniciará este jueves el juicio por la Causa Cuadernos en donde se investigó una presunta red de corrupción mediante la obra pública entre 2003 y 2015. La causa involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios. Enterate cómo sigue el proceso judicial.
