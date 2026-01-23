  • “Maquiavelo está muerto”, dijo Milei para explicar que los valores de su gestión le ganan a la política, pero tiene que sacar reformas y 40 proyectos antes del ’27 de campaña. Próximos test y el foco inversor: te contamos lo que dejó el Foro de Davos
  • El año 2026 comenzó sin sobresaltos en materia política para el Gobierno y esto, acompañado por un cierre de la inflación de 2025 en 31,5%(el número más bajo en ocho años) y un dólar estable, pone a Javier Milei en una situación inmejorable para avanzar con las reformas que tiene en carpeta. Conoce los datos de las nuevas mediciones.

Escuchá el último capítulo de Economía al Día