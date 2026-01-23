- “Maquiavelo está muerto”, dijo Milei para explicar que los valores de su gestión le ganan a la política, pero tiene que sacar reformas y 40 proyectos antes del ’27 de campaña. Próximos test y el foco inversor: te contamos lo que dejó el Foro de Davos
- La importación de galpones, estructuras metálicas o fábricas llave en mano cerró el año pasado con un dato que pone los pelos de punta a la industria local. De acuerdo con cifras oficiales, la llegada del exterior de productos de este rubro alcanzó en toneladas casi el equivalente a lo que se puede elaborar en el país, denuncian los referentes del sector. Enterate más.
- El año 2026 comenzó sin sobresaltos en materia política para el Gobierno y esto, acompañado por un cierre de la inflación de 2025 en 31,5%(el número más bajo en ocho años) y un dólar estable, pone a Javier Milei en una situación inmejorable para avanzar con las reformas que tiene en carpeta. Conoce los datos de las nuevas mediciones.
