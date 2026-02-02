- A principios de febrero llega una misión del FMI encargada de revisar el cumplimiento de las metas acordadas. Los elogios del organismo a los cambios en el programa económico, y en especial a la política de acumulación de reservas, llevan calma al oficialismo, que no alcanzó a cumplir todos los objetivos. ¿Cómo siguen las negociaciones?
- Este lunes 2 de febrero comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso. La prioridad del Gobierno será el debate de la ley de “Modernización Laboral”, una pieza fundamental en la agenda parlamentaria junto con la Ley de Glaciares y el Régimen Penal Juvenil. Te contamos todas las claves del paquete fiscal.
- Una encuesta sobre tendencias de consumo revela un panorama económico cada vez más complejo para los hogares argentinos, donde la capacidad de ahorro se consolida como una práctica en desuso. El dato más contundente muestra que 2 de cada 3 argentinos declaran que no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día