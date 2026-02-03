- En los próximos días llegará una misión del FMI para evaluar el cumplimiento del programa firmado en abril del año pasado. La misión del FMI para lo que será la segunda revisión (luego de que se movieran los plazos y se revisaran a la baja las metas) se espera que llegue en la primera quincena de febrero. ¿Cómo sigue?
- El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que no se aplicará la actualización de la canasta con la que se releva la inflación y que se seguirá usando la medición actual, que se basa en una canasta de consumos de 2004.
- El inicio de 2026 encuentra a la inflación nuevamente en el centro del debate económico, esta vez atravesado por un cambio sensible en el frente estadístico. La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC reactivó discusiones sobre la medición de precios y la continuidad metodológica, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el proceso de desinflación.
