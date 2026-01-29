  • El Congreso comenzará a tratar la reforma laboral el lunes que viene. En el texto todavía se esperan cambios por las negociaciones con gobernadores y el sector privado. Mientras el Gobierno trabaja para su aprobación, las pymes miran con expectativa la entrada en vigencia de la ley ya que, según los especialistas, serían las principales beneficiadas del nuevo régimen.

Escuchá el último capítulo de Economía al Día