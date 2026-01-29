- El Gobierno no solo busca impulsar la ley de “Inocencia Fiscal” en la práctica y brindar seguridad jurídica a los argentinos, sino también incentivar a que los contribuyentes vuelquen los “dólares del colchón” al consumo o que esas divisas contribuyan al desarrollo del mercado de capitales interno.
- La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, una definición clave sobre su futuro político de cara a las elecciones 2027. Fue en el marco de la entrevista exclusiva que brindó a El Cronista Stream, donde en diálogo con Mariana Brey repasó el profundo vínculo que mantiene con el presidente Javier Milei, de quien destacó “pondera a su equipo, es amable y totalmente agradecido”.
- El Congreso comenzará a tratar la reforma laboral el lunes que viene. En el texto todavía se esperan cambios por las negociaciones con gobernadores y el sector privado. Mientras el Gobierno trabaja para su aprobación, las pymes miran con expectativa la entrada en vigencia de la ley ya que, según los especialistas, serían las principales beneficiadas del nuevo régimen.
