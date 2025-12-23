- El FMI confía en que Argentina no necesitará más plata del organismo una vez finalizado este programa. La explicación la dio la directora gerente Kristalina Georgieva. Enterate más.
- El Ministro de Economía se refirió a la posibilidad de emitir deuda bajo ley de Nueva York en enero. “Trataremos que no la haya”, dijo en redes sociales ante la consulta de un operador del mercado. El 9 de enero el Tesoro enfrenta el vencimiento por el pago a bonistas por u$s 4500 millones y una de las opciones sobre la mesa era una emisión de deuda en el mercado internacional.
- En medio de los reclamos internos en el Gabinete por la negociación del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei organizó un asado con sus ministros esta noche en la Quinta de Olivos para cerrar el año electoral y bajar línea de cara al tramo de sesiones extraordinarias que aguarda para el verano.
