  • El FMI confía en que Argentina no necesitará más plata del organismo una vez finalizado este programa. La explicación la dio la directora gerente Kristalina Georgieva. Enterate más.
  • En medio de los reclamos internos en el Gabinete por la negociación del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei organizó un asado con sus ministros esta noche en la Quinta de Olivos para cerrar el año electoral y bajar línea de cara al tramo de sesiones extraordinarias que aguarda para el verano.

