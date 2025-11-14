Evitar nuevos sobresaltos. Ese parece ser el norte del ministro de Economía Luis Caputo. Tras ganar las elecciones legislativas, el Gobierno anunció que acumulará reservas si aumenta la demanda de dinero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de un comunicado de la Casa Blanca que alcanzó un acuerdo comercial con Argentina. Enterate más detalles.