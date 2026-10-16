Las facturas de luz, gas, agua e internet pueden incluir aumentos que hay que revisar antes de pagar. Fuente: Shutterstock.

A veces, recibir una factura de luz, gas, agua o internet con un aumento inesperado puede desacomodar el presupuesto de la casa.

No obstante, antes de pagar hay que revisar qué conceptos se cobraron, si cambió el consumo y si se aplicaron correctamente las tarifas, los descuentos o subsidios y las condiciones del servicio.

El punto importante está en identificar qué cambió y comprobar si el importe facturado corresponde a lo que efectivamente se utilizó o contrató.

Facturas de servicios: qué hay que revisar primero si el monto se disparó

El primer paso es comparar la factura actual con las anteriores. Hay que identificar si aumentó el consumo, cambió el período facturado o se modificó alguno de los conceptos incluidos.

Estos son los principales puntos que conviene revisar:

Consumo registrado: comparar los kilovatios hora (kWh) de electricidad, los metros cúbicos de gas o agua y las unidades informadas en cada factura.

Período facturado: comprobar las fechas de inicio y finalización para detectar si se acumularon períodos o se facturaron más días.

Tarifas y cargos fijos: verificar si hubo cambios en los precios o en los componentes del servicio.

Subsidios y bonificaciones: comprobar si se mantiene el beneficio correspondiente o si terminó una bonificación.

Lectura del medidor: contrastar la lectura informada con el medidor, cuando corresponda y sea posible.

Deudas anteriores: revisar si aparece un saldo pendiente que ya se había pagado.

Servicios adicionales: en internet, comprobar si se agregaron prestaciones o si venció un descuento promocional.

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que los proveedores deben brindar información cierta, clara y detallada sobre las características de los servicios y sus condiciones comerciales.

Cuánto puede costar un aumento en la luz, el gas, el agua y el internet

Para medir el impacto en el presupuesto, hay que comparar dos facturas y calcular tanto la diferencia en pesos como la variación porcentual.

Ejemplo ilustrativo:

Si una factura de electricidad pasó de $30.000 a $45.000, el aumento fue de $15.000, equivalente al 50%.

La cuenta se realiza de la siguiente manera:

Aumento porcentual = (factura actual − factura anterior) ÷ factura anterior × 100

También sirve sumar los importes de los cuatro servicios para calcular cuánto representan en los gastos mensuales de la casa.

Cómo reclamar si te cobraron de más en una factura de servicios

Revisar los consumos y los cargos de cada factura permite detectar posibles errores y saber cuándo corresponde reclamar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si después de revisar los conceptos el aumento continúa sin explicación, el primer paso es presentar el reclamo ante la empresa prestadora. Conviene hacerlo por un canal oficial y guardar la constancia de la gestión.

El procedimiento general es el siguiente:

Reunir los documentos: guardar la factura, los períodos anteriores, los comprobantes de pago y las lecturas disponibles. Explicar la diferencia: identificar el cargo o consumo que se considera incorrecto y detallar por qué. Solicitar una solución concreta: pedir una revisión de la factura y, si corresponde, su corrección o la devolución de lo cobrado de más. Guardar el número de reclamo: conservar la fecha de presentación y las respuestas de la empresa. Acudir al organismo: si no hay una respuesta satisfactoria, consultar la vía de reclamo correspondiente al servicio.

Números de contacto

Si una factura de luz, gas, agua o internet llegó con un importe inesperado, el primer paso es reclamar ante la empresa prestadora y solicitar un número de gestión.

Si no hay respuesta o la solución no es satisfactoria, se puede acudir al organismo correspondiente: