Qué pasa si no fui a votar en las elecciones legislativas de la Ciudad

Este domingo 18 de mayo se realizaron las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, como marca la normativa electoral, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años.

El voto es un derecho y también un deber. Sin embargo, en caso de no poder cumplirlo, se debe justificar la ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección, para evitar sanciones.

Según Noticias Argentinas, quienes no concurran a votar y no presenten una justificación válida ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) quedarán registrados como infractores y podrán ser sancionados con multas económicas de entre $ 1.000 y $ 2.000, dependiendo de la cantidad de veces que no hayan votado en elecciones anteriores.

De esa manera, se debe justificar la ausencia a la votación en el Registro de Infractores al deber de votar, que está disponible en infractores.padron.gov.ar, donde también puede realizarse la justificación digital.

Registro de Infractores

Elecciones CABA: quiénes pueden justificar el no voto

Las personas que no pudieron ir a votar, pueden justificar su ausencia solamente en los siguientes casos:

Estás a más de 500 km del lugar de votación: Debés solicitar una constancia en una comisaría.

Tenés un problema de salud o fuerza mayor: Es necesario contar con un certificado médico oficial.

Trabajás durante los comicios en un servicio público esencial (previo aviso del empleador al Tribunal Electoral).

Sos autoridad de mesa o fiscal en una jurisdicción distinta a la que debés votar.

Elecciones CABA: qué pasa si no se justifica la ausencia

Multa económica: De $ 1.000 a $ 2.000.

Inhabilitación para trámites públicos: No podrás gestionar documentación oficial (como el pasaporte) durante un año.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos: Por tres años si no regularizás tu situación.

Elecciones CABA: quiénes están exentos de votar

Mayores de 70 años.