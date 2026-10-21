Las perillas del horno acumulan grasa, restos de comida y suciedad con el uso cotidiano. Para limpiarlas sin dañar su superficie, una de las alternativas más sencillas consiste en utilizar detergente para platos y agua tibia, una combinación recomendada por fabricantes de electrodomésticos para el mantenimiento de estas piezas.

A diferencia de algunos ingredientes caseros que pueden resultar abrasivos o afectar determinados acabados, el detergente suave permite desprender la grasa superficial sin necesidad de frotar con fuerza.

Para qué sirve limpiar las perillas del horno con detergente y agua tibia

La combinación de detergente para platos y agua tibia ayuda a remover la grasa, las salpicaduras de alimentos y la suciedad que se acumula alrededor de los controles del horno, según GE Appliances.

Esto se debe a que los detergentes contienen tensioactivos que reducen la tensión interfacial entre la grasa y la superficie, lo que facilita su emulsificación o dispersión en el agua y permite eliminar los residuos mediante el arrastre mecánico de un paño.

Las perillas del horno pueden limpiarse con detergente suave y agua tibia, siempre que se sequen por completo antes de volver a colocarlas. Fuente: El Cronista.

Cómo limpiar las perillas con detergente de platos y agua tibia

Para limpiar las perillas del horno y quitar los restos de grasa sin dañar su superficie, GE Appliances recomienda utilizar una solución de agua y detergente suave.

El fabricante detalla un procedimiento sencillo que permite higienizar estas piezas y volver a colocarlas correctamente.

El paso a paso para limpiar las perillas del horno:

Retirar las perillas: extraerlas con cuidado del horno. Lavarlas con detergente: utilizar una solución de agua y detergente suave, junto con un paño blando, para retirar la suciedad. Evitar dejarlas en remojo: el fabricante indica que las perillas no deben permanecer sumergidas en agua. Secarlas bien: eliminar toda la humedad antes de volver a colocarlas. Colocarlas correctamente: hacer coincidir la parte plana de la parte posterior de cada perilla con el eje de control. Respetar la posición original: en los modelos con doble horno, comprobar que las perillas correspondan a cada horno y no intercambiarlas.

Aunque el detergente suave es una alternativa habitual para retirar la grasa, la limpieza debe realizarse con cuidado para evitar daños en las piezas . No se recomienda utilizar esponjas metálicas, estropajos abrasivos ni cepillos duros que puedan rayar el material o desgastar las inscripciones y marcas de graduación.

Cada cuánto conviene limpiar las perillas del horno

Como medida de mantenimiento, conviene limpiar las perillas cuando se observen restos de grasa o suciedad, en lugar de esperar a que se acumule una capa difícil de retirar.

Para la limpieza habitual, el detergente para platos diluido en agua tibia suele ser suficiente. Si quedan manchas persistentes, es preferible consultar las indicaciones del fabricante antes de probar productos más fuertes.