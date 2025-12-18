Cada vez más personas eligen soluciones naturales para la limpieza del hogar, en busca de alternativas que sean efectivas, económicas y menos agresivas que los productos químicos convencionales.

En este contexto, la mezcla de agua oxigenada con bicarbonato de sodio se destaca como una de las más recomendadas. Esta combinación no solo permite eliminar manchas difíciles y desinfectar superficies, sino que también resulta útil para recuperar el blanco de las prendas y neutralizar olores.

Mezclar agua oxigenada con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

¿Cuál es la razón para combinar bicarbonato y agua oxigenada?

La combinación de agua oxigenada y bicarbonato de sodio produce una reacción que realza las propiedades de ambos componentes. El bicarbonato actúa como un limpiador suave, capaz de eliminar suciedad sin perjudicar materiales, mientras que el agua oxigenada proporciona acción antiséptica y blanqueadora.

Juntos, constituyen una pasta eficaz para la limpieza de baños, cocinas, ropa y utensilios, ofreciendo una solución efectiva para desinfectar y neutralizar olores.

¿Cuáles son los ingredientes para la pasta?

Para obtener una pasta homogénea y de fácil aplicación, se sugiere combinar:

3 partes de bicarbonato de sodio

1 parte de agua oxigenada (10 volúmenes)

La consistencia debe ser cremosa, lo más parecido a una pasta dental. Puede ser guardado en un recipiente hermético por unos días, pero se debe tener en cuenta que con el paso del tiempo puede perder efectividad, por lo que conviene preparar pequeñas cantidades para renovar en cada uso.

Principales usos del agua oxigenada combinada con el bicarbonato

Dentro de los principales usos de la mezcla de bicarbonato con agua oxigenada se encuentran: