En esta noticia Ludopatía: un desafío compartido

La Red de Colegios y Centros Comunitarios Maristas presenta su campaña para prevenir el flagelo de la ludopatía infantil. Un compromiso renovado con la educación, la comunidad y el acompañamiento de los jóvenes en tiempos de nuevos desafíos sociales.

El lanzamiento se celebra en los 26 Colegios Maristas del país y 8 Centros Educativos Comunitarios con una jornada que combina espiritualidad, reflexión y compromiso social.

Incluye la presentación del cuadernillo educativo “Cuando apostar deja de ser un juego”, desarrollado por el Equipo de Defensa de los Derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Red Marista de Centros Educativos conjuntamente con GRAM Editora, sello editorial de la comunidad, en colaboración con la consultora D’Alessio IROL.

Como parte de esta nueva etapa, los colegios maristas impulsan una acción preventiva frente a una de las problemáticas más crecientes entre los jóvenes: los consumos problemáticos digitales con un foco particular en la ludopatía y el juego ilegal en línea.

El cuadernillo gratuito “Cuando apostar deja de ser un juego” surge de una investigación que analiza las actitudes y percepciones de adolescentes y familias sobre el juego y las apuestas digitales.

El material busca abrir el diálogo en las aulas y en los hogares, ofreciendo recursos didácticos, guías y actividades para prevenir conductas de riesgo y promover el uso responsable de la tecnología. “Hablar del juego con los chicos es una forma de cuidarlos”, subrayan desde la comunidad marista. “La prevención comienza cuando podemos escuchar y acompañar sin prejuicios”.

El cuadernillo se distribuirá de forma gratuita en los 26 Colegios y los 8 Centros Educativos Comunitarios Maristas del país y estará disponible también en formato digital (aquí) para descarga libre desde el sitio web de la Red Marista de Centros Educativos.