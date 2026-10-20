El procedimiento consiste en calentar la mezcla hasta que hierva y dejarla reposar dentro del microondas para que el vapor ayude a desprender los residuos.

La combinación de bicarbonato de sodio y agua para limpiar el microondas se ha vuelto una alternativa ideal para eliminar las salpicaduras de comida y los restos de grasa que pueden acumularse en las paredes del electrodoméstico.

El procedimiento consiste en calentar la mezcla hasta que hierva y dejarla reposar dentro del microondas para que el vapor ayude a desprender los residuos.

El método está recomendado por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para ayudar a aflojar restos de comida adheridos y eliminar olores.

Por qué el bicarbonato de sodio ayuda a limpiar la grasa del microondas

El bicarbonato de sodio es una sustancia de naturaleza ligeramente alcalina, que también funciona como un abrasivo suave.

El Departamento de Química de la Universidad Estatal de Oregón explica que este componente puede interactuar con la suciedad y la grasa para facilitar su eliminación.

El Departamento de Química de la Universidad Estatal de Oregón explica que el bicarbonato de sodio puede interactuar con la suciedad y la grasa para facilitar su eliminación. (Foto: Gemini) Gemini (Audiencias)

Cuando se combina con agua y se calienta en el microondas, el procedimiento aprovecha principalmente la acción del vapor. La humedad y el calor ayudan a ablandar los restos de comida resecos, por lo que resulta más sencillo retirarlos con un paño.

El bicarbonato, complementa este proceso y puede ayudar a limpiar la suciedad más resistente. Sin embargo, no disuelve por sí solo toda la grasa acumulada: si quedan residuos, puede ser necesario utilizar un poco de detergente para platos.

¿Cómo preparar bicarbonato de sodio y agua para limpiar el microondas?

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign recomienda mezclar seis cucharadas de bicarbonato de sodio con una taza de agua en un recipiente de vidrio apto para microondas. Para aplicar el método correctamente, se aconseja seguir este sencillo paso a paso.

En primer lugar, colocar 6 cucharadas de bicarbonato y una taza de agua en un recipiente apto para microondas. El segundo paso consiste calentar la mezcla hasta que hierva. Acto seguido, apagar el microondas y mantener la puerta cerrada hasta que la mezcla de enfríe. El último paso consiste en retirar los residuos. Sacar el recipiente con cuidado y limpiar las paredes interiores con un paño suave o papel absorbente.

Cabe destacar que durante el reposo, el vapor ayuda a aflojar los restos adheridos y facilita la limpieza de las superficies. Si todavía quedan manchas, se puede utilizar un paño húmedo con una pequeña cantidad de detergente para platos y después retirar los restos con otro trapo limpio.

¿Cuáles son los productos que no hay que utilizar para limpiar el microondas sin dañarlo?

Una de las recomendaciones que se dan a quienes buscan limpiar el plato con bicarbonato de sodio y agua es retirar el plato giratorio, en caso de que sea desmontable, para limpiarlo por separado siguiendo las indicaciones correspondientes.

Para evitar daños, se aconseja no utilizar lana de vidrio, esponjas abrasivas ni limpiadores para hornos, ya que pueden deteriorar las superficies del electrodoméstico.

Otro consejo que se brinda a quienes sigan el método de limpieza del bicarbonato de sodio es manipular la mezcla con cuidado, ya que el agua caliente y el vapor pueden provocar quemaduras.