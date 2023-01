Tras los pagos, cayeron reservas y la brecha del dólar blue con el oficial subió a 97%

Las reservas del Banco Central registraron hoy una caída de u$s 1057 millones, y bajaron hasta u$s 43.368 millones tras concretarse nuevamente pagos de deuda al FMI y reflejarse el giro del pago de cupones de bonistas privados.

En dos jornadas en los que comenzaron los giros, entre el viernes y hoy, las reservas brutas se redujeron de u$s 44.831 millones a los u$s 43.368 millones entre el jueves y hoy, según lo informó la autoridad monetaria.

Días clave para las reservas: pagarán deuda por la mitad de lo que se ganó con dólar soja 2



En total, el Ministerio de Economía deberá pagar durante estos días u$s 1021 millones de cupones y u$s 1400 millones al FMI.

Suba del dólar

En la jornada, sin embargo, el dato más relevante fue la ampliación de la brecha en entre las diversas cotizaciones de los dólares, que alcanzó el 97,2% al comparar los $ 355 en que cerró el dólar blue y los $ 180,09 del dólar mayorista.

Sin contar lo previsto con el descenso de reservas como consecuencia de los pagos, el Banco Central tuvo un saldo positivo en las operaciones de mercado, con compras por u$s 3 millones, que se sumaron a los u$s 61 millones adquiridos la semana pasada, en un contexto en que las cotizaciones comenzaron a tomar alguna temperatura.

Sin embargo, con el saldo positivo de ayer en las operaciones de mercado, la autoridad monetaria acumuló 14 jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas, producto del programa de "dólar soja 2", que estimuló la liquidación del complejo sojero con una cotización especial aumentada a 230 pesos.



Reservas

Si bien hoy las reservas registraron el mayor monto de los pagos ya previstos -u$s 1057 millones-, el viernes ya habían descendido u$s 406 millones como consecuencia de los giros para cubrir parte de los vencimientos de cupones que operaron el sábado 7.

Así de u$s 44.831 millones que exhibían las reservas brutas el jueves, pasaron a ser u$s 44.425 millones el viernes y u$s 43.368 millones hoy.

Al desagregar los intereres de deuda con acreedores privados surge que son unos u$s 627 millones por la renta de los globales en dólares G29, G30, G35, G38, G41 y G46, más u$s 355 millones por la de bonares en dólares 30, 35, 38 y 41 y u$s 39 millones por Globales en euros G30, G35, G38, G41 y G46.



En paralelo, durante el fin de semana, el Banco Central comunicó que, de acuerdo con lo conversado por el presidente de la entidad, Miguel Pesce, con su par de China, Yi Gang, estaban ya disponibles para su utilización en el mercado cambiario u$s 5000 millones del swap de monedas de 130.000 millones de yuanes renmimbi que tienen las dos entidades.

alta brecha

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negoció con un incremento de un peso, en $ 351 para la compra y $ 355 para la venta.

En el mercado bursátil, contado con liquidación (CCL) registró un retroceso de 0,9%, a $ 328,09; mientras que el MEP baja 0,6%, a $ 336,02, en el tramo final de la rueda. El dólar minorista cerró a $ 187,72 promedio, con un incremento de $ 1,11 con relación al cierre del viernes.

Y en el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 84 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de 180,09 pesos.

El dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 244,03 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a 309,74 pesos.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 328,51, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en 375,44 pesos.