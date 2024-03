Retorna el optimismo al mercado y caen más el dólar y el riesgo país

Los mercados reaccionaron al alza en la primera jornada de negocios tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

El riesgo país clausuró a 1590 puntos con caída de 2,2% y se acerca a los niveles existentes al momento de cerrar el canje de la deuda en septiembre del 2020, cumpliéndose una vez más la ley de oro: cuando un gobierno equilibra las cuentas públicas, los bonos suben y cae la probabilidad de que entren en default que es en definitiva lo que mide el riesgo país.

El apretón monetario con el freno de la emisión y la absorción de pesos vía Bopreal provocaron que se derrumbe la demanda de dólares e incluso obligue a vender para hacerse de pesos.

El AL30 clausuró a u$s 47,40 con alza de 2,16%. A estos niveles, vuelve a rendir menos de 30% anual en dólares hasta su vencimiento. Recuérdese que en julio y enero venideros ya pagará cupón de amortización e intereses, lo que los hace más atractivos frente a lo que sucedía apenas fueron emitidos.

El AL35 cotizó a u$s 39,55 2,76% por encima del viernes, con un rendimiento de casi 20% anual. Los papeles con legislación extranjera, como el GD30 cerraron nuevamente por encima de los u$s 50 a u$s 50,30 con ganancia de dos por ciento. Siempre que se cumpla puntualmente con pagos hasta su vencimiento, rinden 26,5% anual en dólares.

El factor fiscal

En lo fiscal, más allá de las promesas habituales, un envión adicional para los precios de los bonos fue la posibilidad de que resucite el Impuesto a las Ganancias a los asalariados, que fuera reducido en 2023 pero que las provincias, ahora que vieron reducir sus ingresos, también desean dar marcha atrás.

Pero un elemento a seguir de cerca es el de la nueva ley de movilidad previsional. La actual fórmula, con inflación a la baja, provoca que trimestre a trimestre se compliquen las finanzas públicas dado que el Tesoro recauda con precios a la baja pero paga haberes con índices más elevados.

Por ejemplo, desde junio deberá convalidar aumentos con la inflación de enero a marzo del orden del 15% mensual o más en promedio del primer trimestre. En síntesis: sin cambios en la movilidad previsional el equilibrio fiscal se complica.

"El uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política", dijo Javier Milei sobre el tema el viernes en su discurso ante legisladores.

En lo cambiario, todo fue música para el equipo económico.

El BCRA compró u$s 303 millones en el mercado oficial cruzando el desierto de divisas, los meses del verano previos a la cosecha de soja, sin mayores inconvenientes.

Es cierto que rige un férreo control de capitales pero las reservas en negativo obligaron al equipo económico a ponerse como meta inicial la acumulación de dólares en las arcas del BCRA.

El dólar libre clausuró a $ 1015 pesos lejos de los $ 1250 que se estaba encaminando en los primeros días de asumido el gobierno de Javier Milei.

Apretón monetario

El último informe del JP Morgan habla de "reseteo político". Destaca que "la administración Milei ha reajustado sus tácticas, sin modificar la estrategia y el objetivo subyacentes.

"Es probable que los gobernadores aprovechen esta oportunidad para evitar una mayor erosión de su posición fiscal en el corto plazo -señala JP Morgan-. Sin embargo, también es probable que aboguen por sus propias agendas aprovechando la frágil representación de la administración en el Congreso. Creemos que el gesto político del presidente Milei, así como su disposición de amenaza creíble contra el corporativismo político, allanaría el camino para lograr la aprobación de la versión abreviada del proyecto de ley Ómnibus".

El viernes hay reunión con gobernadores con el Ejecutivo. Es clave.