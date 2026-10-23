Los precios del petróleo suben este viernes y el crudo Brent alcanza su nivel más alto en más de cinco meses , impulsado por la creciente preocupación del mercado por nuevas interrupciones en el suministro energético de Medio Oriente tras los ataques de los hutíes en Arabia Saudita.

A las 10:06 GMT, los futuros del Brent avanzaron u$s 1,14, un 1%, hasta los u$s 114,31 por barril, después de haber tocado los u$s 114,72, su nivel más alto desde el pasado 4 de mayo. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganó u$s 1,65, un 1,7%, hasta los u$s 101,12.

El Brent se encamina además a registrar su tercera suba semanal consecutiva, con un avance cercano al 4%. El WTI, en cambio, acumula una caída semanal de alrededor del 0,3%.

El conflicto en Medio Oriente vuelve a presionar al petróleo

El mercado sigue de cerca la escalada entre los hutíes, con base en Yemen, y la coalición liderada por Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente. Los enfrentamientos se intensificaron desde que el grupo alineado con Irán avanzó hacia Bab el-Mandeb, un estrecho estratégico para el transporte marítimo ubicado en la entrada del mar Rojo.

La tensión también alcanzó a Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo. La compañía ordenó el jueves la evacuación de su sede central en Dhahran, en el golfo Pérsico, cerca de Baréin, según informó Reuters.

“El mercado sigue preocupado por una posible escalada que, en el peor de los casos, podría provocar nuevas interrupciones en el suministro”, explicó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

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El especialista agregó que la volatilidad de los flujos petroleros y las elevadas tarifas de transporte dejaron al mercado con un déficit de oferta, lo que aumenta la sensibilidad de los precios ante cualquier nuevo episodio de tensión.

Linh Tran, analista de XS.com, señaló que ahora el mercado deberá determinar cuál es el alcance real de la interrupción y cuánto tiempo llevará restablecer las operaciones. Según la especialista, esos factores definirán finalmente cuánto riesgo de suministro está dispuesto a incorporar el precio del petróleo.

“Si los ataques persisten y retrasan las entregas, el aumento de los precios tendrá una base más sólida”, sostuvo Tran.

El petróleo vuelve a poner presión sobre la inflación

La escalada del crudo también tiene consecuencias sobre otros mercados. El aumento de los precios de la energía puede alimentar nuevamente la inflación y complicar el escenario para los bancos centrales, especialmente para la Reserva Federal estadounidense.

El encarecimiento del petróleo aumenta el riesgo de que las tasas de interés reales permanezcan elevadas durante más tiempo, lo que reduce el atractivo de activos que no generan intereses, como el oro.

En ese contexto, el oro se mantiene prácticamente estable este viernes, después de haber tocado durante la jornada un mínimo de tres meses. El metal al contado sube apenas un 0,01%, hasta los u$s 4.025,29 por onza, luego de haber caído hasta los u$s 3.986,50, su nivel más bajo desde el 20 de julio.

El oro acumula una caída del 3,5% en la semana y se encamina a registrar su mayor descenso semanal desde junio. Los futuros del oro estadounidense, con entrega en diciembre, retroceden un 0,5%, hasta los u$s 4.040,70.

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“El aumento de los precios del petróleo podría hacer que las tasas de interés reales se mantuvieran más altas durante más tiempo, lo que reduciría el atractivo relativo de invertir en oro y mantenerlo”, explicó Hamad Hussain, economista especializado en clima y materias primas de Capital Economics.

El mercado, de hecho, redujo sus expectativas de una baja de tasas de la Fed ante el riesgo de una nueva presión inflacionaria. Según CME FedWatch, las probabilidades de una suba de tasas en la reunión del 27 y 28 de octubre se ubican en torno al 9%, mientras que para diciembre llegan al 81%.

Los inversores también esperan el próximo dato de gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Fed, que se conocerá el 29 de octubre.

Entre los demás metales preciosos, la plata cae 1,2%, hasta los u$s 53,89 por onza, mientras que el paladio retrocede 0,3%, hasta los u$s 1.051,06. El platino, por su parte, baja 0,8%, hasta los u$s 1.557,03.