La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España anunció el 29 de noviembre de 2025, durante su XIII Asamblea Nacional celebrada en Santillana del Mar (Cantabria), la incorporación de cuatro nuevas localidades a su red. Estos municipios -Santa Gadea del Cid (Burgos), Oseira (Ourense), Vilanova dos Infantes (Ourense) y Alpuente (Valencia)- se sumarán oficialmente a la red en 2026, elevando el total a 126 villas reconocidas por su valor histórico, arquitectónico y paisajístico. La red de pueblos más bonitos ha seleccionado estas cuatro villas tras superar un riguroso proceso de auditoría, que evalúa la conservación del patrimonio, el entorno natural, la armonía urbanística y la autenticidad cultural. Oseira, en Ourense, alberga el imponente Monasterio de Santa María la Real de Oseira, un conjunto cisterciense construido entre los siglos XII y XVI. Su entorno natural, con bosques y montañas y su vinculación al patrimonio religioso la convierten en un destino ideal para quienes buscan historia y tranquilidad. Santa Gadea del Cid, en Burgos, conserva un casco urbano de origen medieval. Destaca su iglesia-fortaleza de Santa María del siglo XIV, restos del antiguo recinto defensivo, casas blasonadas y calles empedradas: una postal de la Castilla histórica. Vilanova dos Infantes, también en Ourense, conquista con su aire rural y su pasado medieval. Su Torre da Homenaxe domina el poblado y sus calles de piedra, casas de piedra con balcones de forja y plazas pequeñas reflejan la esencia de la Galicia tradicional. Por último, Alpuente, en Valencia, se convierte en el primer pueblo de su provincia en ingresar a la red. Conserva restos de su antiguo castillo andalusí, murallas, acueducto, trazado medieval y hasta vestigios paleontológicos: en su término se han hallado huellas de dinosaurios y alberga un museo que custodia ese legado. La asociación evalúa una serie de factores estrictos para admitir nuevas incorporaciones: mantenimiento del patrimonio arquitectónico, integración armoniosa con el entorno natural, cuidado del paisaje urbano, gestión urbanística responsable y preservación de la identidad cultural. De hecho, este 2025, solo cuatro pueblos superaron ese proceso, confirmando que la red prioriza la calidad sobre la cantidad. Porque cada uno ofrece un tipo de experiencia diferente: La red de Los Pueblos más Bonitos de España fue establecida en 2010 con el objetivo de proporcionar visibilidad tanto a nivel nacional como internacional a localidades rurales que poseen un alto valor patrimonial y paisajístico. Con las nuevas incorporaciones de 2026, la asociación reafirma su compromiso con la diversidad geográfica y cultural: desde la meseta castellana hasta la Galicia interior, abarcando también el interior mediterráneo valenciano. De este modo, se otorga la atención merecida a sectores menos turísticos, promoviendo un turismo más equilibrado, responsable y disperso.