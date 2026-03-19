Pedro Sánchez expone este jueves en Bruselas una posición firme contra la escalada militar en Oriente Medio, en el marco de la reunión del Consejo Europeo. El mandatario español cuestiona los ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y advierte sobre sus consecuencias en el orden internacional y la estabilidad económica global. El encuentro de los líderes europeos se produce tras semanas de intensificación del conflicto, con bombardeos sobre infraestructuras energéticas en Irán y respuestas militares en distintos puntos del Golfo. En este contexto, Sánchez busca consolidar apoyos dentro del bloque comunitario para una postura basada en el derecho internacional y la desescalada, mientras la Unión Europea enfrenta tensiones internas sobre cómo responder a un conflicto que combina seguridad, economía y geopolítica. La actual escalada comenzó a finales de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel sobre instalaciones estratégicas iraníes, entre ellas infraestructuras vinculadas al gas y al petróleo. Irán respondió con ataques mediante misiles y drones contra objetivos en la región, incluyendo instalaciones en Qatar, Arabia Saudí e Israel. Esta dinámica alimenta el riesgo de un conflicto regional de mayor escala, con múltiples actores involucrados directa o indirectamente. El impacto no se limita al plano militar. El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se encuentra bajo fuerte tensión, con episodios que afectan el tráfico marítimo. Para la Unión Europea, altamente dependiente de las importaciones energéticas, este escenario implica un riesgo directo en términos de inflación, costos industriales y estabilidad económica, lo que explica la centralidad del tema en la agenda de Bruselas. Sánchez insiste en que los ataques a Irán no respetan el derecho internacional y plantea la necesidad de sostener un orden global basado en normas, en línea con los principios de Naciones Unidas. Frente a las declaraciones de Ursula von der Leyen sobre el fin del orden internacional vigente, el presidente español introduce un matiz: el verdadero riesgo es pasar del orden al desorden global. Esta posición no se encuentra exenta de tensiones dentro del bloque. Algunos países europeos sostienen posturas más cercanas a Estados Unidos, mientras otros, como España, Italia o Irlanda, impulsan una línea más cauta orientada a la desescalada. El debate también expone una cuestión de fondo: el lugar de Europa en el escenario internacional. Mientras mantiene su alianza estratégica con Washington a través de la OTAN, el bloque enfrenta crecientes presiones para avanzar hacia una mayor autonomía en política exterior y energética. En paralelo, Sánchez reafirma el apoyo a Ucrania como otro eje central de la política europea, en un intento de sostener la cohesión interna en un contexto marcado por múltiples crisis simultáneas. La reunión en Bruselas se convierte así en un punto de inflexión para definir si la Unión Europea actúa como un actor estratégico o continúa fragmentada ante los desafíos globales.