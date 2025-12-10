Una nueva encuesta revela que Ayuso supera en valoración a Feijóo entre los votantes del PP, lo que reaviva tensiones internas y especulaciones sobre el liderazgo.

Un nuevo sondeo ha encendido las alarmas en el Partido Popular (PP). Datos del instituto 40dB. recogidos para EL PAÍS y Cadena SER muestran que dentro del electorado del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obtiene una mejor valoración que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo: 7,9 frente a 7,2 sobre 10.

Ese resultado ha reabierto viejas tensiones internas y alimentado especulaciones sobre una posible reconfiguración del liderazgo en el PP. Ayuso cuestiona el propio sondeo y denuncia una maniobra política del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez

El líder del PP intenta desdramatizar la encuesta que lo sitúa por debajo de Ayuso entre sus propios votantes. Fuente: EFE Mariscal

Qué revelan los números de la encuesta sobre Ayuso y Feijóo

La encuesta, realizada entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, pinta un panorama complejo para los líderes de los grandes partidos. Sin embargo, la nota media de los dirigentes analizados cae por debajo del 5.

Pero en el caso del PP, la disparidad resulta notable. Ayuso obtiene un 7,9 entre votantes del partido; Feijóo queda por detrás, con un 7,2. Eso no sólo encabeza la valoración interna del partido, sino que también sitúa a Ayuso como una figura bien vista entre votantes de derecha, lo que le da un perfil transversal de liderazgo.

Según Gonzalo Velasco, analista citado por la cadena SER, este fenómeno se explica por la “empatía paradójica” que despierta Ayuso: pese a las críticas por su gestión, logra conectar emocionalmente con un electorado conservador desencantado.

Qué dicen Ayuso, Feijóo y el PP sobre la encuesta

La respuesta de Ayuso no tardó en llegar. En un acto público reclamó que los resultados de la encuesta forman parte de “una estrategia de Moncloa para debilitar al líder del PP”. “Mi sitio es la Comunidad de Madrid”, insistió, desvinculando su nombre de ambiciones nacionales.

Desde el entorno de Feijóo y otros representantes del PP se intenta rebajar la tensión: apuntan a que los sondeos no deben interpretarse como una pulseada contra él, sino como una fotografía puntual del ánimo del electorado.

Los resultados abren una segunda lectura: el PP parece dividido entre dos estilos de liderazgo. Por un lado, el de Ayuso, con un perfil mediático y combativo. Por el otro, el estilo tradicional de Feijóo, con una apuesta por moderación y centralidad. Esa tensión interna del partido cobra relevancia justo cuando la derecha española se enfrenta a su principal rival: Vox.

Qué implica esto para el futuro del Partido Popular

Si los datos se consolidan en próximos sondeos, Ayuso podría emerger como alternativa real de liderazgo dentro del PP, algo que hasta hace poco resultaba impensable. Su capacidad para sumar apoyos más allá del núcleo duro del partido sugiere que podría redefinir el perfil de la derecha española.

Ayuso rechaza cualquier ambición nacional, pero lidera en apoyo dentro del electorado del Partido Popular. Fuente: EFE Kiko Huesca

Al mismo tiempo, la polémica desatada tras la publicación de la encuesta revela los riesgos de reabrir viejas rencillas internas justo cuando el PP necesita cohesión para competir electoralmente. El equilibrio entre renovación y unidad dentro del PP se pone más en tensión que nunca.

Los resultados también podrían influir en decisiones estratégicas de corto plazo: reuniones internas, litigios intestinos por influencia, y quizá modificaciones en la cúpula del partido. Si la dirección actual, con Feijóo al mando, pretende evitar una crisis de liderazgo, deberá evaluar con cuidado cómo gestionar los egos y los datos demoscópicos.