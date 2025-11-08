El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), durante la clausura del 41 Congreso Federal del PSOE.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta la segunda mitad de la legislatura con la determinación de agotar el mandato.

Desde Villanueva de Córdoba, durante su visita a la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, Montero subrayó que el Gobierno está dispuesto a negociar “voto a voto cada iniciativa”, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.

Recordó además que el propio presidente Sánchez “ya zanjó hace tiempo” cualquier debate sobre un posible adelanto electoral, reiterando que la voluntad del Ejecutivo es culminar la legislatura.

“Tenemos hoja de ruta, capacidad y compromiso para continuar gobernando”, señaló, destacando la estabilidad que busca mantener el Gobierno en una coyuntura política compleja.

¿Cómo será la relación con Junts y el resto de socios parlamentarios?

Montero reconoció que la relación con Junts “no es sencilla”, al recordar que el partido independentista “no dio apoyo a la legislatura sino a la investidura”.

En ese sentido, insistió en que cada iniciativa legislativa requiere una negociación específica. “Cada grupo requiere un trabajo propio, también Junts. Pero hemos sacado adelante más de cuarenta leyes pese a la complejidad del Congreso”, subrayó.

La ministra aseguró que el Gobierno se comporta como “un socio fiable” que cumple los acuerdos alcanzados con las distintas fuerzas políticas.

Respecto a las demandas de Junts, afirmó que “los compromisos que dependían de ellos están cumplidos, y los que no, los estamos trabajando”, aludiendo a la voluntad de mantener el diálogo abierto.

¿Qué horizonte se plantea para los próximos presupuestos?

Sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado, Montero explicó que el Gobierno “lleva tiempo trabajando para presentarlos” y que su objetivo será “concitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios”.

Las nuevas cuentas, aseguró, “serán buenas para el conjunto del país” y estarán centradas en mejorar el bienestar de la ciudadanía.

Fuente: EFE José Manuel Vidal

La titular de Hacienda cerró su intervención apelando a la responsabilidad y la perseverancia del Ejecutivo: “Seguiremos trabajando voto a voto, con responsabilidad, para mejorar la vida de la gente”.

Con esta declaración, Montero confirmó que el Gobierno intentará avanzar en su agenda legislativa pese a las tensiones parlamentarias y a la fragmentación del Congreso.