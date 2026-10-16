La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimite de sus cargos y renuncia a ser candidata.

El PSOE afronta una nueva crisis política a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Montse Mínguez, hasta ahora portavoz del partido y una de las figuras más visibles de la dirección socialista, ha anunciado este viernes 16 de octubre su dimisión tras la controversia por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La dirigente ha decidido abandonar la portavocía, su puesto en la Ejecutiva Federal y su candidatura al Congreso por Lleida, pese a que había sido elegida cabeza de lista por el PSC provincial y estaba previsto que su designación fuera ratificada este sábado.

La decisión se produce después de que El Español publicara informaciones sobre las actividades empresariales de su pareja, Sergi Vélez, a quien el periódico atribuye la propiedad de 30 pisos y vínculos con dos sociedades en Panamá. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó evitar la dimisión y ha lamentado públicamente su salida.

Pedro Sánchez asegura que pidió a Montse Mínguez que no dimitiera y lamenta la presión política sufrida por la dirigente socialista. EFE

Por qué ha dimitido Montse Mínguez del PSOE

Montse Mínguez anunció su decisión a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que confirmó que había optado por dar “un paso atrás” en un momento especialmente delicado para el PSOE.

Con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios. https://t.co/br2Hdco5y4 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 16, 2026

La hasta ahora portavoz explicó que toma esta decisión “con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta” a sus principios, convencida de que se trata de lo mejor para el proyecto político al que ha dedicado su trayectoria.

La controversia comenzó después de que se difundiera que Vélez contaría con una treintena de pisos y tendría dos empresas en Panamá vinculadas al conglomerado empresarial de su familia.

Mínguez había defendido que los negocios de su pareja cumplían la legislación vigente. El Gobierno también respaldó esa posición y el ministro Óscar López sostuvo que Vélez desarrollaba “una actividad lícita” y que “cumple con la ley”.

La polémica adquirió especial relevancia por el protagonismo de Mínguez en la defensa de las políticas socialistas de vivienda y por las críticas del Ejecutivo a la especulación inmobiliaria.

En su despedida, la dirigente aseguró que la responsabilidad política debe situarse por encima de cualquier consideración personal. Asimismo, agradeció la confianza y el afecto recibidos durante su trayectoria.

Pedro Sánchez revela que pidió a Montse Mínguez que no dimitiera: “Estaba rota”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que intentó convencer a Montse Mínguez para que permaneciera en sus responsabilidades dentro del PSOE.

Durante una rueda de prensa posterior a la cumbre europea celebrada en Bruselas, Sánchez explicó que la dirigente estaba atravesando una situación personal especialmente difícil por la controversia relacionada con su pareja.

“Yo le dije que no lo hiciera porque creo que es una extraordinaria portavoz, es una inmensa política”, manifestó el jefe del Ejecutivo.

Sánchez lamentó el nivel de agresividad que, según su valoración, sufren algunos representantes políticos y sus familias. También afirmó que la política, en ocasiones, “maltrata a buenas personas” y aseguró que Mínguez estaba “rota” y lo estaba pasando “muy mal”.

El presidente insistió en que considera a la hasta ahora portavoz un activo importante del partido. Sin embargo, explicó que, después de escuchar sus razones, decidió respetar y apoyar su salida.

El respaldo de Sánchez había sido explícito apenas un día antes. El jueves, durante su estancia en Bruselas, contestó con un “por supuesto” cuando le preguntaron si mantenía su confianza en Mínguez.

El PP acusa a Montse Mínguez de hipocresía por los negocios inmobiliarios de su pareja

La dimisión ha provocado una dura respuesta del Partido Popular. Su secretario general, Miguel Tellado, considera que la salida de Mínguez confirma las contradicciones del PSOE en materia de vivienda.

“No dimite por coherencia, dimite porque la han pillado”, aseguró Tellado en declaraciones remitidas por su partido.

El dirigente popular afirmó que la situación política de Mínguez se había vuelto insostenible y vinculó su renuncia con el discurso socialista contra la especulación inmobiliaria.

Tellado también sostuvo que la pareja de Mínguez acumulaba una treintena de viviendas y ejecutaba desahucios contra inquilinos que no pagaban sus alquileres. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones del PP y no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.

Por su parte, Mínguez había defendido la legalidad de las actividades inmobiliarias de su pareja y asegurado que la empresa familiar no había desahuciado a personas vulnerables.

Quién es Montse Mínguez: de Lleida a la dirección del PSOE

Montse Mínguez nació en Lleida en 1976 y desarrolló buena parte de su trayectoria política dentro del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rovira i Virgili y con un máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión por la Universidad de Lleida, inició su carrera institucional en 2003.

Su trayectoria incluye las siguientes responsabilidades:

2003: elegida concejala del Ayuntamiento de Lleida.

2005: nombrada segunda teniente de alcalde.

2007-2019: ejerció responsabilidades de teniente de alcalde y en distintas áreas del gobierno municipal.

2015: asumió la portavocía del Grupo Municipal Socialista.

2019: dio el salto al Congreso de los Diputados como representante del PSC.

2023: fue nombrada secretaria general y portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista.

Junio de 2025: se incorporó a la Secretaría de Organización colegiada e interina del PSOE tras la salida de Santos Cerdán.

Julio de 2025: asumió la portavocía del PSOE.

Junio de 2026: sumó la Secretaría de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal.

Montse Mínguez renuncia a su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre. EFE

Su salida se produce después de poco más de quince meses como portavoz socialista, periodo en el que se convirtió en una de las principales voces de la dirección del partido.

Cómo afecta la dimisión de Montse Mínguez a las elecciones del 29 de noviembre

La decisión de Mínguez también obliga al PSC a reorganizar su candidatura por Lleida para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirigente había sido elegida cabeza de lista provincial el jueves 15 de octubre y estaba previsto que el Comité Federal ratificara su designación este sábado.

Tras su renuncia, el PSC ha anunciado que Cristina Morón Molina ocupará su lugar como cabeza de lista por Lleida, según la información publicada este viernes. La dimisión supone, además, la salida de una de las figuras encargadas de comunicar las posiciones del PSOE durante la precampaña electoral.

Mientras la dirección socialista reivindica la trayectoria y el compromiso de Mínguez, el PP intenta convertir la controversia en uno de los principales argumentos de confrontación política en materia de vivienda.

La crisis se produce a 44 días de las elecciones generales, en un contexto en el que el acceso a la vivienda y las medidas para intervenir el mercado del alquiler ocupan un lugar destacado en el debate electoral.