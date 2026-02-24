El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se ha mostrado este martes confiado en poder presentar a las regiones su “propuesta formal” de reforma del sistema de financiación autonómica a lo largo del mes próximo. Una vez presentada y votada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la propuesta se traducirá en los correspondientes proyectos de ley que se llevarán a las Cortes, ha añadido Gascón en un evento sobre novedades en fiscalidad empresarial organizado por PwC y APD. El Ministerio de Hacienda esbozó una propuesta de reforma de financiación autonómica el pasado mes de enero que preveía incrementar los recursos regionales en 20.975 millones de euros en 2027, principalmente gracias a la cesión de un mayor porcentaje de IRPF e IVA. A partir de ahí inició una serie de reuniones bilaterales de carácter técnico con las comunidades autónomas con el objetivo de concretar la propuesta en un texto que será el que se presente en el CPFF que espera convocar el próximo mes para someterlo a votación. La propuesta de reforma de financiación autonómica contempla incrementar los recursos regionales en 20.975 millones de euros en 2027. El incremento se apoyaría principalmente en la cesión de un mayor porcentaje de IRPF e IVA a las comunidades autónomas. El objetivo del Ministerio de Hacienda es presentar una “propuesta formal” a las regiones y someterla a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras ese paso, la reforma se traducirá en proyectos de ley que se llevarán a las Cortes. En paralelo, se han desarrollado reuniones bilaterales de carácter técnico con las comunidades autónomas para concretar el texto definitivo. Ese documento será el que se eleve al CPFF para su debate y votación. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos Generales del Estado en los años 2024, 2025 y 2026. La corte de garantías ha tomado su decisión por unanimidad a partir de la propuesta de la magistrada Laura Diez. Será la primera vez que el tribunal examinará el desistimiento del Ejecutivo a presentar los presupuestos. El tribunal estudiará el “incumplimiento del Gobierno de su deber constitucional de presentación de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026 y uso de la prórroga durante los años 2024, 2025 y, en su caso, 2026, sin que sean aprobados unos nuevos Presupuestos”. El conflicto ante el Constitucional se sustenta en el convencimiento de que la falta de presentación del proyecto junto al “abuso indefinido de la prórroga presupuestaria” vulnera varios artículos de la Carta Magna. Según la argumentación de la Cámara Alta, el Gobierno “incumple la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado” prevista en los artículos 134.1 y 3 de la Constitución. La iniciativa parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto.