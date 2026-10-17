Sin acuerdo con Podemos, Frente Amplio presentará a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Los partidos de izquierda Frente Amplio y Podemos concurrirán por separado en la mayoría de territorios en las elecciones generales del 29 de noviembre, incluidos Madrid y Cataluña. Solo han cerrado coaliciones conjuntas para el Congreso de los Diputados en la Comunidad Valenciana y en Canarias, junto a otras formaciones.

La coalición Frente Amplio, impulsada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, mantuvo hasta el último minuto del viernes la puerta abierta a negociar con Podemos y le planteó una propuesta in extremis que incluía un puesto de salida “prioritario” en Madrid y Cataluña.

Podemos respondió con una oferta para alcanzar acuerdos en varios territorios en las candidaturas al Congreso, pero sin incluir Madrid ni Cataluña.

Sin embargo, nada más cerrarse el plazo para registrar coaliciones electorales, el viernes a medianoche, fuentes de Frente Amplio confirmaron a EFE que ambas fuerzas irán por separado en la inmensa mayoría de territorios, entre ellos Madrid y Cataluña.

Frente Amplio lamenta no haber cerrado un acuerdo global

“Querríamos haber llegado a un acuerdo global con Podemos. Un acuerdo de inclusión que le diera derechos en la coalición, representación, recursos y que formara parte de la toma de decisiones. Hemos planteado todas las opciones sin líneas rojas. No han querido aceptar la propuesta. Están en su derecho. Somos 15 organizaciones. Queríamos ser 16. Una no ha querido. Lo haremos las que estamos”, señaló Frente Amplio en un comunicado.

En Madrid, Irene Montero encabezará la lista de Podemos y Emilio Delgado (Más Madrid), la de Frente Amplio. Sin embargo, la candidata de esta coalición a la Presidencia del Gobierno será Ada Colau, que irá como número uno por Barcelona.

Se trata de una decisión poco habitual, ya que tradicionalmente los candidatos a la Presidencia del Gobierno encabezan la lista al Congreso por Madrid.

El pacto de Podemos con ERC complicó la negociación

Podemos dejó claro que no estaba dispuesto a romper el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para colaborar en Cataluña y para que Irene Montero y el candidato republicano, Gabriel Rufián, hagan campaña juntos en el resto de España.

Irene Montero encabezará la lista de Podemos por Madrid y hará campaña junto a Gabriel Rufián en el resto de España. EFE/Rodrigo Jiménez

Ese anuncio molestó y descolocó a todos los partidos de Frente Amplio, que en los últimos días se habían cruzado ofertas de negociación con Podemos, en su mayoría a través de los medios de comunicación y sin resultados.

Al final, el acuerdo solo fue posible en Canarias, junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista, y en la Comunidad Valenciana, dentro de una coalición liderada por Compromís que completan Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

PSOE y Frente Amplio irán juntos al Senado

Pasada la medianoche del viernes también se conoció que el PSOE y Frente Amplio concurrirán al Senado en una lista conjunta, con una única papeleta.

Ambas formaciones calificaron de “histórico” este acuerdo, que anunciaron justo cuando expiraba el plazo para comunicar las coaliciones electorales.

Sus candidatos figurarán en una misma papeleta bajo el nombre “Senado de progreso”. Según el PSOE, el pacto responde a “el clamor de las calles”, cuyas reivindicaciones han transformado “en un acuerdo de país” con varias “sensibilidades” que “va mucho más allá de la suma de nuestras siglas”.

El PSOE y Frente Amplio compartirán papeleta en el Senado bajo el nombre “Senado de progreso”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Así quedan las listas de la izquierda en cada territorio

El PSOE irá en coalición con otros partidos de izquierda en prácticamente todas las circunscripciones del Senado, pero en el Congreso se presentará en solitario en todo el país. A su izquierda, la división será la norma, ya que Frente Amplio y Podemos solo han pactado en Canarias y la Comunidad Valenciana.

Estos son los acuerdos alcanzados en cada territorio: