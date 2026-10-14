La ministra de Defensa, Margarita Robles, irá segunda en la lista del PSOE por la Comunidad de Madrid.

De cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, los partidos se encuentran en pleno proceso de conformación y definición de sus listas.

Tras la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria oficial de los comicios a principios de octubre, los plazos se han acelerado notablemente. Esto debido a que la fecha límite para la presentación de las candidaturas ante la junta electoral será hasta el 26 de octubre.

En ese contexto, el PSOE confirmó que Pedro Sánchez repetirá como cabeza de la lista del PSOE por sexta vez. A su vez, Margarita Robles -actual ministra de Defensa del Gobierno- será la segunda en la lista, según han confirmado del partido socialista a EFE.

Cómo se conformará la candidatura del PSOE por Madrid

Además de Pedro Sánchez y Margarita Robles, el tercer lugar en la lista por la Comunidad de Madrid será ocupado nuevamente por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El PSOE se encuentra en el proceso de definición de sus listas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuente: EFE ana f barredo

En las elecciones generales de 2023, el segundo puesto lo encabezó la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien ahora se desempeña como vicepresidenta de la Comisión Europea.

La elección de Robles como número dos supone un ascenso respecto de las elecciones generales de 2023. En aquella candidatura por Madrid, la ministra de Defensa había ocupado el cuarto puesto, por detrás de Pedro Sánchez, Teresa Ribera y Félix Bolaños. Ahora, pasa directamente al segundo lugar, mientras que Bolaños conserva la tercera posición.

La nueva ley de paridad marca el orden de la lista del PSOE

La candidatura para el 29-N estará condicionada por primera vez en unas elecciones generales por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria, que entró en vigor el 22 de agosto de 2024. La reforma establece que todas las listas para el Congreso, Senado, Parlamento Europeo y asambleas autonómicas deben ser cremalleras estrictas, es decir, con alternancia de un hombre y una mujer.

Por tanto, el número cuatro corresponde a la secretaria de organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera. El quinto lugar de la lista será ocupado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en 2023 había encabezado la lista por Cádiz. Mientras tanto, en el sexto puesto se encuentra la secretaria de Cultura y Deporte del Gobierno, Manuela Villa.

A su vez, el séptimo lugar es para el secretario de Estado de Relaciones de las Cortes, Rafael Simancas, seguido de la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa. El noveno puesto lo ocupa el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón.

La elección de Robles como segunda en las listas del PSOE supone un ascenso respecto de las elecciones generales de 2023, cuando había encabezado el cuarto puesto. EFE

El décimo lugar es para la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Lorena Morales. Esto coincide con el número de diputados que el PSOE finalmente obtuvo por Madrid en los comicios generales anteriores, aunque en esta ocasión la circunscripción repartirá 38 escaños frente a los 37 de 2023.

Por detrás de ella, el secretario general del PSOE de Puente de Vallecas, Vicente Montálvez, ocupa el onceavo lugar; seguido de Elena Arafat, asesora en la secretaría general de la Presidencia del Gobierno, y Víctor Gutiérrez, diputado nacional y secretario de Políticas LGTBI del PSOE.

Cuándo se confirmarán las candidaturas del PSOE

En cuanto a la lista del PSOE en el Senado, la misma está encabezada por Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Por el momento, las candidaturas aún deben completar su proceso interno. El Comité Federal del PSOE está previsto para el 17 de octubre para ratificar las listas. A la vez, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General permite presentarlas ante las juntas electorales entre los días 15 y 20 posteriores a la convocatoria, lo que llevará el plazo hasta el 26 de octubre.