La Junta Electoral Central abre expediente sancionador a Pedro Sánchez por su comparecencia en Moncloa tras la convocatoria de las elecciones generales.

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una posible vulneración de la legislación electoral durante una rueda de prensa celebrada el pasado 6 de octubre en el Palacio de la Moncloa.

La decisión llega después de las denuncias presentadas por el Partido Popular (PP) y Se Acabó la Fiesta (SALF), que cuestionaron el uso de una comparecencia institucional para realizar declaraciones de carácter político en plena convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), Sánchez podría enfrentarse a una multa de entre 300 y 3000 euros si el procedimiento concluye que cometió una infracción. Por el momento, la apertura del expediente no implica una sanción definitiva.

Por qué la Junta Electoral abrió expediente a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez podría afrontar una multa de hasta 3000 euros por una posible vulneración del deber de neutralidad institucional. EFE

La controversia se originó durante la comparecencia del 6 de octubre, cuando Sánchez presentó dos nuevos decretos en materia de vivienda, aprobados por el Consejo de Ministros después de que el Congreso rechazara las anteriores iniciativas del Ejecutivo.

Durante su intervención, el presidente destacó la gestión de su Gobierno desde 2019, criticó el rechazo de la derecha parlamentaria a las medidas de vivienda y reclamó una mayoría más amplia para impulsar sus políticas.

La Junta Electoral considera que algunas de aquellas declaraciones “exceden de la exposición objetiva de los acuerdos del Consejo de Ministros”, al incorporar valoraciones políticas y referencias a los logros del Ejecutivo.

En su acuerdo, la JEC recuerda el “deber de neutralidad política exigible a los poderes públicos” durante el periodo electoral y advierte al presidente de que debe abstenerse de realizar manifestaciones contrarias a la legislación vigente.

Además, ha requerido a Presidencia del Gobierno que retire de la página web de Moncloa y de otros canales oficiales las manifestaciones consideradas contrarias a la neutralidad institucional.

Cuánto podría pagar Pedro Sánchez si la Junta Electoral lo sanciona

El expediente podría derivar en una sanción económica una vez finalizada su instrucción, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad del presidente del Gobierno.

El artículo 153.1 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General establece multas de entre 300 y 3.000 euros para las autoridades o funcionarios que cometan determinadas infracciones electorales que no constituyan delito.

La posible infracción está relacionada con el artículo 50.2 de la LOREG, que prohíbe utilizar actos organizados o financiados por poderes públicos para destacar logros de gestión o emplear mensajes de campaña durante el periodo electoral.

No obstante, esta prohibición no impide que el Gobierno continúe desarrollando su actividad ni que informe objetivamente sobre las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros.

El PP celebra el expediente a Sánchez y advierte que no le dejará pasar “ni una”

El Partido Popular ha recibido la decisión de la Junta Electoral como una victoria política en plena preparación de las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Dijimos que no le dejaríamos pasar ni una: primera victoria conseguida”, afirmó la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo después de conocerse la apertura del expediente.

Los populares sostienen que Sánchez utilizó la sede de la Presidencia del Gobierno para destacar su gestión, criticar a la oposición y trasladar mensajes propios de una campaña electoral.

“Su mitin en la sede del Gobierno fue una muestra de debilidad y un intento de sacar ventaja de un candidato desesperado”, señaló el PP en un comunicado recogido por EFE.

La formación también sostiene que el presidente acumula antecedentes por vulneraciones de la normativa electoral durante sus años al frente del Ejecutivo. La JEC ya había tramitado procedimientos anteriores por declaraciones efectuadas en actos institucionales.

El PP celebra la apertura del expediente contra Sánchez y la Junta Electoral exige retirar determinadas declaraciones de los canales oficiales de Moncloa. Fuente: EFE Mariscal

Qué respondió Sánchez a las denuncias del PP y Vox

Pedro Sánchez había solicitado que se desestimara la denuncia, argumentando que la legislación electoral no impide al Gobierno continuar ejerciendo sus funciones ni informar sobre sus decisiones durante el periodo electoral.

El presidente defendió que su intervención no vulneró los principios de “objetividad, transparencia e igualdad entre las formaciones políticas”, según recoge EFE.

Por otra parte, Vox había denunciado la comparecencia del 5 de octubre en la que Sánchez anunció el adelanto electoral. La Junta Electoral señaló que no era competente para examinarla bajo las prohibiciones aplicables durante el periodo electoral, ya que el decreto de convocatoria se publicó al día siguiente.

Sin embargo, la JEC también ha pedido retirar de los canales institucionales las manifestaciones de aquella intervención que no se limiten a la información estrictamente relacionada con la convocatoria de las elecciones.

De esta manera, la decisión introduce un nuevo frente para el presidente del Gobierno a pocas semanas de los comicios, aunque la eventual multa dependerá de la resolución final del expediente sancionador.