Pedro Sánchez buscará un nuevo mandato al frente del Gobierno en las elecciones del 29N.

El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a su líder, Pedro Sánchez, candidato a la reelección y ha ratificado las candidaturas para las elecciones del 29N. En la reunión, los dirigentes territoriales se han mostrado unidos y convencidos de que pueden revertir los malos augurios de las encuestas.

Según ha informado el partido, por primera vez habrá más mujeres que hombres al frente de las listas al Congreso de los Diputados (un 52%). En el Senado también se avanza hacia la paridad, con un aumento de diez puntos en el porcentaje de mujeres que encabezan candidaturas respecto a 2023.

En total en el conjunto de las listas a las Cortes Generales habrá 444 mujeres y 443 hombres.

Las listas socialistas a las Cortes Generales avanzan hacia la paridad entre mujeres y hombres. EFE

En esta ocasión, la dirección federal ha introducido pocos cambios en las candidaturas enviadas por los territorios, y el ruido generado ha sido menor que en 2023.

“Hoy lanzamos a la ciudadanía un mensaje claro: estamos preparados. Tenemos el mejor proyecto, el mejor equipo y el mejor liderazgo, el de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El 29N solo hay una meta: la victoria. Salimos a ganar, y a gobernar”, ha señalado el PSOE en un comunicado.

Cambios en las listas de Castilla y León, Guadalajara y Albacete

Antes de la reunión del Comité, la Comisión Federal de Listas modificó la propuesta de Castilla y León y retiró al exsecretario autonómico del partido Luis Tudanca, que encabezaba la candidatura al Senado por Burgos, y al cabeza de lista al Congreso por Palencia. El secretario general de los socialistas en esa comunidad, Carlos Martínez, lo ha enmarcado en la “normalidad total y absoluta”.

Tras recordar el reglamento que rige la elaboración de las candidaturas y la potestad de la dirección federal para introducir cambios, Martínez ha considerado normal que surjan dificultades y fricciones.

También se han modificado las listas remitidas desde Guadalajara y Albacete.

El PSOE exhibe unidad frente a las encuestas

El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha sido uno de los grandes ausentes del Comité. Según han explicado a EFE fuentes de su entorno, no ha acudido porque se trataba de una reunión de trámite para ratificar las listas, sin posibilidad de intervenir, y ha preferido que asistieran los candidatos.

Con las encuestas en contra, los dirigentes socialistas han querido escenificar ante los medios su unidad en torno a un proyecto que, según han asegurado, permitirá seguir avanzando en derechos y evitar los recortes de la derecha y la ultraderecha.

Con las encuestas en contra, los dirigentes socialistas escenificaron su unidad de cara al 29N. EFE

“Estoy convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones”, ha afirmado el portavoz parlamentario, Patxi López, al ser preguntado sobre si la desunión de las izquierdas puede impedir la reedición de un gobierno progresista.

Los líderes territoriales confían en ganar el 29N

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, uno de los pocos miembros del Gabinete que no será candidato el 29N porque aspira a la presidencia canaria, ha recordado que los socialistas ya ganaron en las islas en 2023. Además, ha instado a los ciudadanos a fijarse en “quién está a su lado y quién les da la espalda” cuando se voten los nuevos decretos ley de vivienda.

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se ha mostrado “pleno de ilusión” y convencido de que repetirán la victoria de 2023, cuando fueron primera fuerza en Euskadi.

“Salimos con todas las ganas de ganar”, ha destacado la líder aragonesa, Pilar Alegría, que confía en un Congreso “más netamente” progresista.

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha apelado directamente al voto útil en un momento de “confrontación” y de “política de retroceso” en su comunidad, gobernada por PP y Vox: “De la M30 para fuera los votos no son proporcionales y solo hay una opción progresista que pueda conseguir diputados y senadores”, ha insistido.

La líder de los socialistas valencianos y ministra Diana Morant, que tampoco se presentará el 29N porque competirá en las autonómicas de mayo, ha confiado en una victoria que sirva de antesala de esos comicios.

“Nos jugamos la ilusión, la esperanza, el creer en una España en colores”, ha subrayado la presidenta del Congreso y candidata por Baleares, Francina Armengol.