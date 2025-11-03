Feijóo aplaude la decisión de Mazón y pide al Gobierno facilitar la elección de un nuevo presidente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que la decisión de dimitir del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es "una decisión correcta" con la que da "una lección" a los que "jamás asumen nada, por muy grave que sea".

En una intervención ante su Comité Ejecutivo Nacional, Feijóo ha dicho que hoy ha presentado la dimisión "un compañero" que ha sufrido "una cacería política y personal" que se debe denunciar "con toda intensidad", ya que "no es un asesino".

"Cometió errores, sí, también se disculpó y los asumió hoy hasta las últimas consecuencias", ha agregado el líder del PP ante varios de sus barones, en su primera intervención pública tras la dimisión del president, que se ha producido después de que ayer domingo ambos hablaran por teléfono.

Mazón ha anunciado este lunes que deja el cargo porque ya no puede "más" tras los últimos doce meses después de la dana, ha reconocido que habría dimitido "hace tiempo" y ha mostrado su confianza en que Les Corts elijan a un sucesor al frente del Gobierno valenciano para seguir con la reconstrucción.

Según el reglamento del Parlamento valenciano los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de Les Corts las propuestas de candidatos en el plazo de doce días hábiles. La persona que proponga el PP para sustituir a Mazón deberá contar con el apoyo de Vox.

En este sentido, Feijóo ha pedido a los partidos que sostienen al Gobierno autonómico que "estén a la altura" y faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, por "la responsabilidad que merece" el pueblo valenciano.

En su intervención, Feijóo ha reclamado la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez ya que "ninguna emergencia nacional depende de una sola persona" y esta idea es "de un cinismo y un simplismo intolerable, propio de quien quiere eludir sus propias responsabilidades".

En este sentido, ha agregado, el Gobierno podía haber declarado la emergencia nacional y no lo hizo, pese a que tenía "los medios, la autoridad y la obligación". Si creían que Mazón estaba equivocado, ha insistido, "tendrían que haber intervenido".

Así, con la dimisión de Mazón "no se borran" las responsabilidades del Gobierno, que en siete años "no hizo una sola obra que habría salvado vidas".

Fuente: EFE