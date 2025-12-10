El 21 de diciembre se celebrarán las elecciones en Extremadura, unos comicios anticipados que definirán el futuro político de la comunidad.

Según datos oficiales, “en torno a 900.000 personas acudirán el próximo 21 de diciembre a votar al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura”. El adelanto se debe al “bloqueo” de los presupuestos autonómicos, tal como explicó María Guardiola.

En total, están llamados a las urnas “890.967 personas”, de las cuales “860.359 viven en Extremadura y 30.608 en el extranjero”. Ese día se elegirán “65 representantes autonómicos, 36 por parte de Badajoz y 29 por Cáceres”.

Shutterstock Shutterstock

¿Qué se vota en las elecciones en Extremadura?

Las elecciones en Extremadura del 21 de diciembre renovarán la Asamblea autonómica en un contexto político marcado por la anticipación electoral. La presidenta María Guardiola convocó los comicios tras no lograr aprobar los presupuestos de 2026 debido a la falta de acuerdo con Vox.

Los partidos ya confirmaron a sus candidatos. El PP apuesta nuevamente por María Guardiola. En el PSOE repite Miguel Ángel Gallardo, “pese a estar imputado en el caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez”. También continúa Irene de Miguel por la coalición Podemos-IU-Alianza Verde, mientras que Vox presenta a Óscar Fernández.

Un sondeo de Sigma Dos indica que e l PP obtendría “29 o 30 escaños” , el PSOE “21 a 23” y Vox alcanzaría “9 diputados” . El bloque PP–Vox sumaría “el 55,4% de los votos”. Estas proyecciones generan altas expectativas en una elección que podría modificar el equilibrio político regional.

Cómo votar por correo en las elecciones de Extremadura 2025

El voto por correo permite participar a quienes no puedan acudir presencialmente a las urnas el 21 de diciembre. Correos ya habilitó el proceso, y los pasos están claramente definidos.

El plazo para solicitar el voto por correo está abierto hasta el 11 de diciembre. Para hacerlo presencialmente es necesario presentar:

DNI

Pasaporte

Permiso de conducir

Completar el impreso disponible también en la web de la Junta.

Una vez aprobado el registro, el elector deberá entregar el sobre en una oficina de Correos “antes del día 17 de diciembre”. No hace falta entregarlo en persona, ya que “podrá hacerlo otra persona en su nombre”. Correos remitirá la documentación a las mesas electorales y custodiará los votos “hasta las 20 horas” del día de la elección.

Los residentes en el extranjero pueden votar por correo o en urna en su consulado. Exteriores aclara que las papeletas podrán descargarse desde el 25 de noviembre hasta el “18 de diciembre de 2025”. El voto CERA deberá enviarse “no más tarde del 16 de diciembre de 2025”.

El peso del voto rural en las elecciones en Extremadura

El voto rural representa casi dos de cada tres electores. Según EFE, el electorado de municipios de menos de 20.000 habitantes enfrenta estas elecciones con “las mismas demandas de siempre en torno a las infraestructuras, los servicios y el empleo”, pero con más incertidumbre debido a que esta vez no coinciden con las municipales.

La región está marcada por un fuerte envejecimiento , ya que “la población con más de 65 años representa uno de cada cuatro votantes”. Este sector tiene un peso decisivo en el resultado final.

En 2023, el 75% de los votantes del PSOE en Cáceres procedían del ámbito rural , mientras que en el caso de Vox el peso del voto rural fue del 43% en Badajoz. Este comportamiento disperso crea un mapa electoral complejo y difícil de anticipar.

Además, hay 30.608 extremeños residentes en el extranjero, siendo Francia, Alemania y Argentina los países con más electores. En algunos municipios, como Campillo de Deleitosa, el voto CERA incluso supera al voto local.

Qué dicen los partidos en la recta final

El PP asegura que tiene “la conciencia muy tranquila”. Abel Bautista afirmó que “la presidenta Guardiola pasea por las calles y pueblos de nuestra región y no recibe las gracias por una expectativa, sino por haber cumplido”.

Añadió que el partido apuesta por la “moderación, centralidad y diálogo”, con especial énfasis en el impulso del turismo regional, que alcanzó “récords impensables hace unos años”.