El Partido Popular elevó la tensión política tras acusar al presidente Pedro Sánchez de convertir los fondos europeos en un “mecanismo de flexibilidad” que permite al Gobierno “sobrevivir sin presupuestos”.

La denuncia se produjo durante un briefing económico en Madrid, donde Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, sostuvo que la nueva adenda del plan de recuperación representa una “oportunidad histórica desperdiciada”.

Nadal afirmó de manera textual: “España es uno de los países que más dinero han recibido, una cantidad ‘brutal’ y ‘suficiente’ para provocar una transformación absoluta”. Sin embargo, lamentó la “improvisación” y aseguró que el Ejecutivo “cambia hitos y objetivos continuamente”.

Según el PP, la renuncia al 72,6% de los préstamos asignados a España confirma la “mala gestión” y la “falta de ambición” del plan. El partido denuncia retrasos, inversiones mal diseñadas, escasa demanda en programas clave y una “burocracia asfixiante”.

Fuente: EFE Mariscal

“Plan para gobernar sin presupuestos”

Para Nadal, el Gobierno ha utilizado los fondos no solo para inversiones, sino también como colchón político: “lo que ha hecho el plan es ‘ayudar a Pedro Sánchez a gobernar sin presupuestos’”, afirmó. Este señalamiento se apoya en la idea de que los fondos proporcionan flexibilidad financiera en un contexto de debilidad parlamentaria.

El dirigente popular insistió en que los casi 60.000 millones de euros no solicitados financiaban líneas ICO, instrumentos de coinversión y proyectos estratégicos como vivienda social o descarbonización industrial. “Ahora no son tan necesarios”, añadió, al explicar que las empresas sufrieron más estrés financiero en años previos.

Desde el PP también participaron Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, quien aseguró que España “no está creciendo lo que se supone que iba a crecer con la cantidad de dinero que se ha recibido”. Bravo denunció la falta de datos transparentes sobre la ejecución y recordó que la comisión creada en 2021 “tan solo se ha reunido dos veces”.

El PP exige la comparecencia urgente de Sánchez por “corrupción sistémica”

En paralelo a la crítica económica, el PP pidió una comparecencia urgente de Pedro Sánchez ante el Congreso por lo que calificó como una “escalada de casos de corrupción” en su entorno. El escrito registrado en la Cámara menciona “alarma social” ante recientes detenciones y registros en ministerios y empresas públicas.

Alberto Núñez Feijóo declaró: “pediría la convocatoria de un pleno urgente” para que Sánchez dé explicaciones sobre la “corrupción sistémica” que, según él, afecta al Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso respondió que la próxima semana no hay pleno por las elecciones en Extremadura.

De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, solo el Gobierno, la mayoría absoluta del Congreso o la Diputación Permanente pueden convocar un pleno fuera del periodo de sesiones.

De esta forma, el cuestionamiento sobre la ejecución real del plan, el abandono del 72,6% de los préstamos y la supuesta falta de transparencia impactan en la credibilidad institucional. Para el PP, la baja ejecución impide el efecto transformador esperado.

En su visión, el país desaprovecha recursos que podrían impulsar la transición digital y energética. La oposición exige explicaciones públicas inmediatas.

Además, las críticas llegan en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno. Los populares relacionan la falta de ejecución con la debilidad parlamentaria y con un manejo político del calendario presupuestario.

La doble ofensiva del PP –primero por fondos europeos, luego por presuntos casos de corrupción– marca un aumento de presión sobre La Moncloa. La estrategia del partido busca instalar la idea de descontrol administrativo y falta de transparencia.

Según Feijóo, la situación constituye una “alarma social” que exige comparecencias urgentes. Sin embargo, los límites constitucionales y el calendario electoral impiden una sesión inmediata.