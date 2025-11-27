El Ayuntamiento de Albacete declaró este jueves a Pedro Sánchez “persona non grata”. El pleno también pidió su dimisión como presidente del Gobierno. La moción fue presentada por José Ramón Conesa, diputado no adscrito. Conesa está suspendido de militancia en Vox.

El texto contó con los votos del PP y Vox. El PSOE y Unidas Podemos rechazaron la propuesta. El debate se tensó por acusaciones políticas directas. El clima en el pleno fue muy duro.

Conesa justificó la moción por los pactos del Gobierno. Aseguró que Sánchez pactó “con los asesinos” y “herederos de ETA”. También dijo que el mandatario tiene “inutilidad manifiesta y corrupción crónica”. Criticó su gestión de la pandemia y la dana.

Fuente: EFE Fuente: EFE

Reacciones del PP y la oposición durante el pleno

La concejala del PP Rosa María González de la Aleja apoyó la moción. Afirmó que el PP comparte “plenamente la descripción” de Conesa. Acusó a Sánchez de “degradar la democracia”. También dijo que deja a España en una “situación económica dramática”.

La edil añadió una frase contundente: “Terminar con el sanchismo es una emergencia nacional”. Su intervención marcó el tono del bloque popular. El PP defendió la moción sin matices.

Los ediles del PSOE y Unidas Podemos se opusieron de forma tajante. José González Martínez dijo que la moción es un ataque a la institucionalidad. María Nieves Navarro denunció referencias franquistas del concejal proponente. La tensión política fue notable.

Las respuestas del PSOE y Unidas Podemos

El edil socialista José González Martínez criticó el uso político del pleno. Afirmó: “La política no es meter mierda contra los demás, es beneficiar a la gente e intentar mejorar vida de albaceteños”. También acusó al alcalde Manuel Serrano de usar a concejales no adscritos. Dijo que lo hace para traer temas que “no se atreve a traer”.

Unidas Podemos reforzó las críticas. Señaló que la moción erosiona la democracia. También recordó las acusaciones de apología del franquismo. El bloque progresista intentó frenar la escalada del discurso.

La concejala de Vox Lorena González Vidal justificó su apoyo. Dijo que votaban a favor por “buscar el bien de los españoles”. Añadió que lo hacían pese “al señor que la propone”. La frase destacó por su tono directo y crítico.