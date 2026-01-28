MADRID, 27/01/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y la diputada popular Cuca Gamarra (i) durante el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados este martes, en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Mientras el líder del Partido Popular defendió el voto negativo de su espacio y reafirmó su compromiso histórico con los jubilados, desde Sumar reclamaron que el Ejecutivo vuelva a presentar la norma sin modificaciones y acusaron a la oposición de dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables.

La votación parlamentaria dejó al descubierto la fragilidad de las mayorías del Ejecutivo y reavivó el debate sobre la estrategia legislativa del Gobierno.

En ese contexto, las pensiones, la protección frente a los desahucios y las ayudas sociales quedaron en el centro de una disputa que combina argumentos económicos, reproches políticos y cálculo electoral.

¿Por qué el PP votó en contra del decreto sobre pensiones?

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que su formación mantiene un “compromiso inexcusable” con la revalorización de las pensiones desde la firma del Pacto de Toledo.

Sin embargo, justificó el rechazo al decreto del Gobierno al considerar que se trataba de una iniciativa “tramposa”, al incluir más de veinte medidas ajenas al sistema de jubilaciones.

Durante un acto de campaña en Aragón, Feijóo apuntó contra Pedro Sánchez, a quien acusó de utilizar a los pensionistas “como rehenes” para resolver sus dificultades parlamentarias.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Imagen: archivo.

Según el líder del PP, el Ejecutivo intentó forzar un apoyo global a un paquete legislativo heterogéneo, en lugar de someter a votación específica la actualización de las pensiones conforme al IPC.

El dirigente popular sostuvo que, si el Gobierno presenta una norma exclusiva sobre pensiones, su partido la apoyará de inmediato.

No obstante, rechazó acompañar un decreto que incluía, entre otras cuestiones, la prórroga de la moratoria de desahucios, al considerar que esa política perjudica a los propietarios y fomenta conflictos de convivencia.

¿Qué plantea Sumar tras la caída del real decreto-ley?

Desde el espacio de Sumar, la lectura fue diametralmente opuesta. El ministro de Cultura y portavoz del movimiento, Ernest Urtasun, calificó de “incomprensible” el rechazo parlamentario y pidió que el Gobierno vuelva a aprobar el mismo decreto en el próximo Consejo de Ministros, sin eliminar ninguna de las medidas incluidas.

Imagen de archivo del portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Urtasun acusó a PP, Vox y Junts de votar en contra de los pensionistas y de miles de familias vulnerables, al frenar una norma que contemplaba no solo la revalorización de las jubilaciones, sino también el bono eléctrico y la protección frente a desahucios para hogares sin alternativa habitacional.

A su juicio, se trataba de un paquete social “imprescindible” en el actual contexto económico.

El ministro defendió que el Ejecutivo debe mantener una posición firme y llevar nuevamente el texto al Congreso, apelando a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios y a la movilización ciudadana.

Además, vinculó este debate con otras decisiones recientes del Gobierno, como la regularización de personas migrantes, que presentó como una señal del compromiso de España con los derechos humanos y la inclusión social.

El enfrentamiento por las pensiones, lejos de cerrarse con la votación fallida, anticipa un nuevo capítulo de tensión política en el que cada bloque busca marcar posición ante uno de los colectivos más sensibles del electorado español.