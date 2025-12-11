Acusan al novio de Ayuso, González Amador, de operar dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. (Fuente: archivo).

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto envuelto este jueves en una nueva polémica tras trascender que figura con un alias en la intranet del Grupo Quirón.

Así lo ha publicado ‘elDiario.es’, que indica en una información que González Amador opera dentro del grupo Quirón Salud con una identidad falsa, Alberto Burnet González, y cuenta con un correo corporativo a ese nombre.

¿Por qué causas está siendo investigado Amador?

González Amador está investigado por presunta corrupción en los negocios por el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible “comisión encubierta”.

Según difundió EFE, esta investigación es una pieza separada de la causa principal por la que González Amador está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

¿Qué dijo Ayuso sobre la identidad falsa?

Díaz Ayuso ha salido en defensa de González Amador, pues a su entender “ en un país libre, cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le dé la mismísima gana ”.

“Un particular puede ponerse el correo electrónico que considere”, ha contestado Díaz Ayuso a los medios cuando le han preguntado al respecto a su llegada a una visita a la tienda de Primark en la Gran Vía madrileña.

También ha denunciado que “desde la ‘prensa del régimen’ están acosando” a González Amador. “No puede ponerse el correo electrónico que uno decide, sino el que decide Radio Televisión Española o la Moncloa”, ha abundado. Y ha interpelado al periodista que le preguntaba: “¿Qué correo electrónico se tiene que poner cada uno? ¿Cuál es el tuyo?”.

Repercusiones en la oposición: “Su identidad es ‘tan falsa’ como sus facturas”

La críticas han llegado desde la izquierda. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha asegurado en la red social X que la identidad falsa de González Amador en Quirón es “tan falsa” como sus facturas investigadas por la Justicia o la causa “contra el fiscal general para tapar sus chanchullos”.

Y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha opinado que esta noticia demuestra que González Amador es “empleado de Quirón” y, por tanto, Isabel Díaz Ayuso también lo es.

Bergerot ha asegurado que “Alberto González Amador, alias Alberto Quirón, alias Alberto Burnet” tiene correo corporativo con rango de director de proyectos en el grupo Quirón, por lo que es “empleado” del grupo sanitario.