Este 19 de diciembre de 2025, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.46 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza los 1,043,795 títulos. Esta cifra representa una variación del -0.69% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector de telecomunicaciones en España.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. La estabilidad también estuvo presente, aunque en menor medida, lo que podría indicar un interés sostenido por parte de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 19.08%, lo que es menor que la volatilidad anual del 22.35%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una menor inestabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,72 euros el y un mínimo de 3,46 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.