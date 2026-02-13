Este 13 de febrero de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.70 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 365,271 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.16% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector de telecomunicaciones en España. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró un comportamiento mayormente positivo, con un aumento en 5 ocasiones y una caída en 4, manteniéndose estable en una oportunidad. Este patrón sugiere una tendencia de recuperación, aunque las fluctuaciones indican cierta volatilidad en el mercado. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 12.53%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 23.33%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado para Telefónica en este corto plazo. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo conocida por su marca Movistar. Además, Telefónica se enfoca en la innovación tecnológica y la digitalización, ofreciendo servicios como la conectividad 5G y soluciones en la nube.