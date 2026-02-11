En la apertura de mercados de este miércoles, 11 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,63 euros y registran un volumen de 398885 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,61% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia positiva al experimentar cuatro aumentos consecutivos, seguidos de una ligera caída de seis días, lo que sugiere una volatilidad en su desempeño. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia general indica un interés fluctuante por parte de los inversores. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 34.63%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 23.34%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto período. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,66 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo conocida por su marca Movistar. Además, Telefónica se enfoca en la innovación tecnológica y la digitalización, ofreciendo servicios como la conectividad 5G y soluciones en la nube.