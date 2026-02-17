La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este martes, 17 de febrero de 2026 es de 3,69 euros y documentan un total de 116.791 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,11%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que aún hay momentos de recuperación. La estabilidad en un día refleja una falta de cambios significativos en el mercado. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 14.06%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 23.39%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. La menor volatilidad semanal sugiere que la acción ha tenido menos variaciones en su precio en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.