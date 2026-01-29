La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 29 de enero de 2026 es de 3,36 euros y fijan un total de 135.946 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,53%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo tres de aumento, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción. Además, hubo un día en el que se mantuvo estable, lo que indica cierta incertidumbre en el mercado. Esta situación podría reflejar preocupaciones de los inversores sobre el desempeño futuro de la empresa.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 19.01%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 22.74%. Dado que el 19.01% es menor que el 22.74%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,49 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.