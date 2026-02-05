La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 5 de febrero de 2026 es de 3,6 euros y documentan un total de 649.984 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,48%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de un breve repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 34.15%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 23.34%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,66 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.