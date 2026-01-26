En la sesión de apertura de este lunes, 26 de enero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.2357 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,49% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 1.68%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.95%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a ciertos factores económicos.

Este comportamiento en la cotización podría ser el resultado de políticas económicas efectivas o un aumento en la demanda de la moneda. La tendencia positiva podría generar confianza entre los inversores y fomentar un mayor interés en el yuan.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 6.42%, es menor que la volatilidad anual del 7.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.